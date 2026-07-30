Manchester City verhandelt mit Marseille um Rulli

Manchester City steht in Verhandlungen mit Olympique Marseille über einen Transfer von Torhüter Gerónimo Rulli. Der 34-jährige Argentinier könnte für rund zehn Millionen Euro zu den Citizens wechseln.

Laut Journalist Nicolo Schira besteht eine grundsätzliche Einigung über einen Vertrag bis 2028 zwischen Rulli und Manchester City. Trainer Enzo Maresca hat den Torhüter als Ersatz für James Trafford ausgewählt, der den Klub voraussichtlich verlassen wird.

Rulli würde als Backup für Gianluigi Donnarumma fungieren. Der Argentinier steht bei Marseille noch bis Mitte 2027 unter Vertrag und ist offen für den Wechsel nach England.

In der vergangenen Saison war Rulli eine feste Grösse bei Marseille. Insgesamt absolvierte er 73 Einsätze für den französischen Klub, kassierte 99 Gegentore und hielt 14 Mal ohne Gegentreffer.

Marseille ist sich der Interesse von Manchester City bewusst. Der Weltmeister von 2022 hatte bereits zwischen 2016 und 2017 bei Manchester City unter Vertrag gestanden, kam dort aber nie zu einem offiziellen Einsatz.