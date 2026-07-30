AS Rom bietet für Feyenoords Givairo Read

Die AS Rom hat ein erstes Angebot für Givairo Read von Feyenoord Rotterdam abgegeben. Der niederländisch-surinamische Rechtsverteidiger steht im Fokus mehrerer europäischer Klubs.

Das Angebot der Römer liegt höher als die vorherigen Gebote von Nottingham Forest, die allesamt abgelehnt wurden. Der Premier-League-Klub soll drei erfolglose Offerten unterbreitet haben. Laut Berichten im Juli stiegen die abgelehnten Angebote von 17,5 Millionen Euro auf zwischen 21 und 23 Millionen Euro.

Nottingham Forest beendete schliesslich die Verfolgung des 20-Jährigen, um sich auf Alternativen zu konzentrieren, obwohl eine persönliche Einigung mit dem Spieler erzielt worden war. Der Wert von Romas Angebot ist unbekannt. Read soll jedoch an einem Wechsel zum italienischen Klub interessiert sein.

Feyenoord betrachtet Read als wichtigen Spieler für die kommende Saison und fordert mindestens 30 Millionen Euro für ihn. Im vergangenen Winter zeigten auch Bayern München und Newcastle United Interesse. Bayern soll im April ein festes Limit von 30 Millionen Euro gesetzt haben. Eine Verletzung verhinderte damals einen potenziellen Transfer.

Der niederländische U21-Nationalspieler hat einen aktuellen Marktwert von 25 Millionen Euro. Er kam im Juli 2024 zu Feyenoord und steht noch bis 2029 unter Vertrag. In der Saison 2025/26 absolvierte er 43 Einsätze in der Eredivisie, erzielte drei Tore und bereitete zehn Treffer vor.