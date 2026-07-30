SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zuletzt auch bei Bayern im Gespräch

AS Rom bietet für Feyenoords Givairo Read

Autor: | Publiziert: 30 Juli, 2026 09:28
AS Rom bietet für Feyenoords Givairo Read

Die AS Rom hat ein erstes Angebot für Givairo Read von Feyenoord Rotterdam abgegeben. Der niederländisch-surinamische Rechtsverteidiger steht im Fokus mehrerer europäischer Klubs.

Das Angebot der Römer liegt höher als die vorherigen Gebote von Nottingham Forest, die allesamt abgelehnt wurden. Der Premier-League-Klub soll drei erfolglose Offerten unterbreitet haben. Laut Berichten im Juli stiegen die abgelehnten Angebote von 17,5 Millionen Euro auf zwischen 21 und 23 Millionen Euro.

Nottingham Forest beendete schliesslich die Verfolgung des 20-Jährigen, um sich auf Alternativen zu konzentrieren, obwohl eine persönliche Einigung mit dem Spieler erzielt worden war. Der Wert von Romas Angebot ist unbekannt. Read soll jedoch an einem Wechsel zum italienischen Klub interessiert sein.

Feyenoord betrachtet Read als wichtigen Spieler für die kommende Saison und fordert mindestens 30 Millionen Euro für ihn. Im vergangenen Winter zeigten auch Bayern München und Newcastle United Interesse. Bayern soll im April ein festes Limit von 30 Millionen Euro gesetzt haben. Eine Verletzung verhinderte damals einen potenziellen Transfer.

Der niederländische U21-Nationalspieler hat einen aktuellen Marktwert von 25 Millionen Euro. Er kam im Juli 2024 zu Feyenoord und steht noch bis 2029 unter Vertrag. In der Saison 2025/26 absolvierte er 43 Einsätze in der Eredivisie, erzielte drei Tore und bereitete zehn Treffer vor.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Zuletzt auch bei Bayern im Gespräch

AS Rom bietet für Feyenoords Givairo Read

30.07.2026 - 09:28
Neuer Kontrakt

Dieses Angebot macht der FC Bayern Harry Kane für eine Verlängerung

29.07.2026 - 10:08
Sagt Top-Interessenten ab

Exklusiv: Servette gelingt Coup um Salomon Kourouma

29.07.2026 - 07:08
Langzeit-Transferziel

Der FC Bayern ging Givairo Read in die Offensive, aber hat Interesse verloren

28.07.2026 - 09:48
Interesse dementiert

Galatasaray verbreitet ein Statement zu Jamal Musiala

27.07.2026 - 10:23
War Wunschkandidat des Rekordmeisters

Bisseck bleibt bei Inter und sagt den Bayern ab

26.07.2026 - 19:49
Transfer auf der Zielgeraden

Bayern steht vor Ndiaye-Transfer

26.07.2026 - 08:42
Barcelona verfolgt Situation ganz genau

Kane vor Vertragsverlängerung – oder doch Spanien?

26.07.2026 - 07:32
Nach Summerville-Transfer

Überragender Akteur: Al-Hilal träumt von diesem Bayern-Star

25.07.2026 - 12:16
Spielt in Paris

Der FC Bayern hat einen Olise-Ersatz im Blickfeld

24.07.2026 - 11:23