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Leeds führt bereits Gespräche

Nicolò Tresoldi auf dem Sprung nach England

Autor: | Publiziert: 31 Juli, 2026 09:46
Nicolò Tresoldi auf dem Sprung nach England

Leeds United wird mit einem Transfer von Nicolò Tresoldi von Club Brugge in Verbindung gebracht. Der 21-jährige deutsch-italienische Stürmer steht im Fokus mehrerer europäischer Topklubs.

Neben Leeds United zeigen auch Manchester United, Chelsea und Arsenal Interesse an dem deutschen U21-Nationalspieler. Die AS Rom soll bereits ein Gebot von 35 Millionen Euro für den Angreifer abgegeben haben, nachdem er in seiner ersten Saison 23 Tore erzielte.

Trotz des grossen Interesses hat Club Brügges Präsident Bart Verhaeghe klargestellt, dass der Spieler den Klub nicht verlassen kann. Tresoldi soll selbst keinen Transfer forcieren, da er sich erst seit zwölf Monaten in einem Vierjahresvertrag befindet, der noch bis 2029 läuft.

Die Preisvorstellung von Club Brugge liegt zwischen 35 und 40 Millionen Euro. Ein Angebot eines deutschen Klubs in Höhe von 15 Millionen Euro wurde im Januar 2026 bereits abgelehnt.

Tresoldi kam im Sommer 2025 für rund sechs bis acht Millionen Euro von Hannover 96 nach Brügge. Sein aktueller Marktwert liegt laut Transfermarkt bei 25 Millionen Euro.

Der Stürmer überzeugte in der vergangenen Saison nicht nur national, sondern auch in der Champions League und wurde zum Stammspieler bei Club Brugge. Zudem gehört er zum festen Bestandteil der deutschen U21-Nationalmannschaft.

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