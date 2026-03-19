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Nati-Coach Murat Yakin verrät genau, wie er mit Noah Okafor für die WM plant

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 12:13
Nati-Coach Murat Yakin verrät genau, wie er mit Noah Okafor für die WM plant

Leeds-Stürmer Noah Okafor fehlt im Aufgebot von Murat Yakin für die Länderspiele gegen Deutschland und Norwegen erneut. Dies allerdings nur, da er zuletzt verletzt war.

Okafor steht bei seinem Premier League-Klub inzwischen zwar vor dem Comeback. Ein Aufgebot für die Nati war aber noch nicht möglich bzw. sinnvoll, wie Yakin bei der Bekanntgabe seines Kaders für die Spiele Ende März verrät.

Der Nati-Coach betont erneut, dass sein Besuch auf der Insel vor einigen Wochen und das persönliche Gespräch mit Okafor sehr positiv gewesen seien. Zuletzt standen die beiden im telefonischen Austausch. «Ich hatte geplant, ihn im Kader dabeizuhaben, leider ist er jetzt verletzt. Er ist auf einem guten Weg, wir sind im Austausch. Wir haben auch vor kurzem miteinander telefoniert, dass er dranbleiben soll», so Yakin.

Okafor ist im Hinblick auf die WM auf jeden Fall ein heisses Thema – nicht zuletzt, da er sich in der Premier League bis zu seiner Oberschenkelverletzung Ende Februar sehr formstark zeigte. Eine WM-Teilnahme des Stürmers scheint, die physischen Bedingungen vorausgesetzt, angesichts der Worte Yakins sehr wahrscheinlich.

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