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Gegen Deutschland & Norwegen

Murat Yakin holt gleich 7 Rückkehrer in die Nati zurück

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 10:40
Murat Yakin holt gleich 7 Rückkehrer in die Nati zurück

In 84 Tagen startet die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Ab kommender Woche bestreitetdie Nati zwei Testspiele gegen Deutschland und Norwegen. Murat Yakin hat das Kader für die beiden Partien gegen die europäischen Topteams bestimmt.

Der Nati-Coach setzt weiterhin auf Kontinuität. Einen Neuling gibt es unter den 26 Spielern, die Yakin berücksichtigt, nicht. Einige Rückkehrer sind aber dabei. Etwa Alvyn Sanches, der sich vor Jahresfrist bei der Nati einen Kreuzbandriss zugezogen hat und nun bei YB starke Leistungen zeigt und sich nun wieder aufgedrängt hat.

Ebenfalls wieder selektioniert wurden die zuletzt verletzten Denis Zakaria und Remo Freuler und Eray Cömert, Ardon Jashari und Joël Monteiro sowie erstmals seit November 2024 auch Filip Ugrinic. «Wir haben im letzten Jahr das Gerüst des Teams geformt und den Grundstein für das WM-Jahr gelegt. In diesen beiden Spielen haben wir nochmals die Möglichkeit, einzelne Abläufe und Positionen zu testen, immer mit Blick auf die WM», sagt Yakin.

Nicht dabei ist weiterhin Noah Okafor, den eine Nati-Delegation zuletzt auf der Insel besucht hat. Yakin bestätigt, dass es ein «sehr positives Gespräch» war. Aufgrund einer Verletzung fehlt er nun aber im Kader. Yakin wollte ihn eigentlich dabei haben.

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