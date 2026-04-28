Die FIFA entschärft Regel für Gelbsperren an der WM

Wegen der erhöhten Anzahl von Spielen weicht die FIFA die Regel für Gelbsperren an der bevorstehenden WM auf.

Wie deutsche und englische Medien übereinstimmend berichten, wird vom FIFA-Council in Vancouver voraussichtlich am Dienstag beschlossen, dass Verwarnungen bereits nach den drei Gruppenspielen und nicht erst nach den Viertelfinals gestrichen werden. Die Amnestie vor den Halbfinalspielen bleibt bestehen – ebenso wie die Regelung, dass Spieler nach zwei kumulierten Verwarnungen für die jeweils nächste Partie gesperrt sind.

Durch die höhere Teilnehmerzahl (48 statt 32) gibt es im Vergleich zu den früheren Turnieren eine zusätzliche K.o.-Runde. Dem wird mit der Neuregelung Rechnung getragen.