Yakin enthüllt: Granit Xhaka macht nach der WM in der Nati weiter

Der mittlerweile 33-jährige Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka wird seine internationale Karriere auch nach der WM fortsetzen, wie Nati-Coach Murat Yakin am Donnerstag versichert.

Ein Rücktritt aus der Nati kommt für den Sunderland-Legionär demnach nicht infrage. «Ich weiss von ihm, dass er es nach der WM weiterzieht. Da bin ich schon einmal glücklich», teilt Yakin im Gespräch mit «blue Sport» mit.

Der Trainer ist überzeugt, dass Xhaka so lange weiterspielen wird, wie es gesundheitlich möglich ist. Ein vorzeitiger Rücktritt ist demnach nicht zu erwarten.

Klubtechnisch agiert der Mittelfeldprofi weiterhin auf höchstem Niveau, schliesslich ist er Captain einer Premier League-Mannschaft. Zwischenzeitlich fiel er in dieser Saison wegen Sprunggelenksproblemen aus. Tatsächlich blieb Xhaka während seiner schon langen Karriere ansonsten aber von grossen Verletzungen meist verschont.

Mittlerweile steht er bereits bei sage und schreibe 144 Länderspielen. Er ist damit amtierender Rekordnationalspieler der Schweiz und wird den Vorsprung weiter ausbauen. Am dichtesten folgt ihm mit Ricardo Rordriguez (136 Einsätze) übrigens ein Spieler, der ebenfalls noch in der Nati aktiv ist.