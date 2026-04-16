Die Schweizer Nati hat den letzten WM-Testspiel-Gegner bestimmt

Die Schweizer Nati wird kurz vor WM-Start bereits in den USA einen Test gegen Australien bestreiten.

In San Diego, wo die Nati während des Turniers stationiert ist, wird die Schweiz am 6. Juni um 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr Schweizer Zeit) im 35’000 Personen fassenden Snapdragon Stadium gegen Australien testen.

Die beiden Länder standen sich bislang nur ein einziges Mal gegenüber, und zwar am 3. September 2010 in St. Gallen. Jene Partie endete torlos.

Die WM geht für die Schweiz dann am 13. Juni gegen Katar los.