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Serge Gnabry bestätigt sein Aus für die WM im Sommer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 April, 2026 19:27
Serge Gnabry bestätigt sein Aus für die WM im Sommer

Serge Gnabry wird an der WM im Sommer definitiv nicht teilnehmen können, wie der Bayern-Profi nun persönlich bestätigt.

Der 30-jährige Stürmer hat sich beim Abschlusstraining vor dem Ligaspiel gegen den VfB Stuttgart (4:2) einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen. Aufgrund dieser Diagnose verpasst Gnabry das grosse Turnier. «Die letzten Tage waren schwer zu verdauen. Eine Saison mit dem FC Bayern, in der es nach dem erneuten Gewinn des Bundesliga-Titels am Wochenende noch viele Partien zu spielen gibt. Was den WM-Traum mit dem DFB-Team angeht: Der ist für mich leider vorbei. Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus anfeuern. Jetzt ist es an der Zeit, mich auf die Erholung zu konzentrieren und mich auf die Saisonvorbereitung vorzubereiten. Vielen Dank für all die Nachrichten», schreibt der Angreifer via Instagram.

Gnabry hätte einen WM-Platz aufgrund der Leistungen in den vergangenen Wochen sowohl im Klub wie auch in der Nationalelf auf sicher gehabt. Seit seinem DFB-Debüt im November 2016 kommt er auf 59 Länderspiele. Er hat eine WM und eine EM mitgemacht. Bereits an der Heim-EM 2024 fehlte er wegen einer schweren Verletzung.

 

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