Der FC St. Gallen feiert Verlängerung mit Eigengewächs mit besonderem Video

Der FC St. Gallen verlängert den Vertrag mit seinem offensiven Mittelfeldspieler Corsin Konietzke langfristig bis 2030.

Der 19-Jährige stammt aus der eigenen Nachwuchsabteilung und debüttierte im Januar 2024 gegen Servette in der Super League. In dieser Saison kommt er in der höchsten Schweizer Spielklasse auf elf Einsätze. Dabei gelang ihm ein Treffer. Konietzke war ursprünglich bis 2028 gebunden.

«Corsin bringt alle Voraussetzungen mit, um sich auf hohem Niveau durchzusetzen und auch zu etablieren. Zwei Verletzungen innerhalb kurzer Zeit haben ihn in seiner Entwicklung etwas gebremst. Seit einigen Monaten ist er wieder voll belastbar – und bereit, anzugreifen. Er geniesst unser volles Vertrauen, was die vorzeitige Vertragsverlängerung unterstreicht», sagt FCSG-Sportchef Roger Stilz nach der erfolgten Vertragsunterschrift.

Anlässlich der Vertragsverlängerung hat der FCSG ein besonderes Video mit einem Auftritt von Konietzke zusammengestellt: