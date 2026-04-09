Winsley Boteli: Gladbach-Juwel glänzt in Sion – Das ist der Stand beim Interesse

Winsley Boteli stiess im vergangenen Sommer zunächst für eine Saison auf Leihbasis von Borussia Mönchengladbach zum FC Sion. Die Spielzeit im Wallis kann der 19-Jährige sehr gut nutzen. Vereine aus Top-Ligen stehen bereits Schlange.

Für Sion hat Boteli in dieser Saison mittlerweile sechs Ligatore erzielt. Bedenkt man, dass er die allermeisten Partien lediglich als Joker bestritten hat, ist das eine durchaus beeindruckende Zahl. Zuletzt konnte er auch für die Schweizer U21-Nati glänzen: Bei den wichtigen Mini-Siegen gegen die Färöer (1:0) und Estland (2:1) erzielte er jeweils einen Treffer.

Die Torquote stimmt also und für einen Mittelstürmer wie Boteli ist dies weiterhin der wichtigste Parameter. Im Sommer steht nun eine weitere wichtige Entscheidung an: Sion verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Mio. Euro. Diese Summe ist den Wallisern wohl zu hoch. Stattdessen peilen Präsident Christian Constantin und sein Sohn Barthélémy laut einem Bericht der «Rheinischen Post» ein weiteres Leihgeschäft an.

Ob Gladbach daran interessiert ist, steht noch nicht fest. Aus der Super League blickt auch der FC St. Gallen auf den Angreifer: Boteli könnte bei den Espen den zu Hoffenheim wechselnden Alessandro Vogt (21) ersetzen.

Interesse angemeldet haben zudem der SC Freiburg und Brentford, die ebenfalls auf junge und entwicklungsfähige Talente setzen. Die Breisgauer verfügen sogar über eine lange und erfolgreiche Tradition von Schweizern Spielern.

Letztlich ist aber auch ein Verbleib Botelis in Gladbach denkbar. Sein dortiger Vertrag läuft bis 2028. Klar ist, dass der frühere Servette-Junior, sollte er nach Gladbach zurückkehren, in die Profimannschaft integriert würde. Bislang lief er für die Fohlen bis zu seinem temporären Abschied letzten Sommer lediglich für die 2. Mannschaft und für die Juniorenteams auf.