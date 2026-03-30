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Keine Selbstverständlichkeit

Spielplan steht: Alle Super League-Klubs kommen auf gleich viele Heimspiele

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 März, 2026 19:31
Spielplan steht: Alle Super League-Klubs kommen auf gleich viele Heimspiele

Die Swiss Football League hat den Spielplan der Super League bis Saisonende veröffentlicht. Die Konstellation erlaubt es, dass diesmal alle Vereine auf 19 Heimspiele kommen.

Dies ist aufgrund der Aufteilung in eine Championship Group und eine Relegation Group nach 33 Spieltagen keine Selbstverständlichkeit. Diesmal geht es jedoch auf. Zudem können innerhalb der beiden Gruppen sämtliche Duelle in Bezug auf Heim- und Auswärtsspiele ausgeglichen werden.

Der souveräne Tabellenführer FC Thun trifft zum Abschluss der Saison auswärts auf den FC St. Gallen. Angesichts des grossen Vorsprungs nach 31 Spieltagen (15 Punkte auf St. Gallen) dürfte der Meistertitel aber schon sehr viel früher verliehen werden. Spannend wird es dennoch: In der Championship Group geht es um die verbleibenden zwei bis drei Europacupplätze und im Abstiegskampf machen voraussichtlich die Grasshoppers und der FC Winterthur den Relegationsplatz und den direkten Abstiegsplatz unter sich aus.

Vorerst geht es am kommenden Wochenende mit dem 32. Spieltag weiter. Die Trennung in die beiden Gruppen ist noch nicht erfolgt, es ist jedoch bereits klar, welche Teams in welcher Gruppe spielen werden, weshalb die Spieltagsplanung bereits möglich war.

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