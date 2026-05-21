Berliner holen Meistercoach aus der Schweiz

Der 1. FC Union Berlin hat offenbar seinen neuen Cheftrainer gefunden. Laut «Sky Sport Deutschland» steht Mauro Lustrinelli kurz vor einem Wechsel in die Bundesliga.

Dem Bericht zufolge haben sich Union und der FC Thun bereits auf eine Ablösesumme in Höhe von rund einer Million Euro geeinigt. Die offizielle Vorstellung des Schweizers soll sogar noch am heutigen Donnerstag erfolgen.

Lustrinelli galt intern schon länger als Wunschlösung der Berliner Verantwortlichen um Horst Heldt und Dirk Zingler. Nach dem Aus von Steffen Baumgart hatte zuletzt Marie-Louise Eta interimsweise übernommen, wird künftig allerdings das Frauenteam der Eisernen trainieren. Mit Lustrinelli holt Union nun einen der spannendsten Trainer im deutschsprachigen Raum.

Der 50-Jährige führte Aufsteiger Thun in der vergangenen Saison sensationell zur Schweizer Meisterschaft und machte den Klub damit sogar zum Kandidaten für die UEFA Champions League. Eigentlich stand Lustrinelli beim FC Thun noch bis 2028 unter Vertrag. Union war nun offenbar bereit, tief in die Tasche zu greifen, um den Erfolgscoach nach Berlin zu holen.