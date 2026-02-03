Exklusiv: FC Thun interessiert sich für diesen Bundesliga-Stürmer

Der FC Thun sieht aufgrund der Verletzung von Christopher Ibayi und dem Abgang von Layton Stewart Bedarf an einer weiteren Offensivkraft. Ein Stürmer, der bei einem Bundesliga-Klub unter Vertrag steht, zieht das Interesse auf sich.

Dass Christopher Ibayi und Elmin Rastoder in dieser Saison über nahezu alle Zweifel erhaben sind, lässt sich kaum leugnen. Das Sturmduo des FC Thun kommt bisher auf 17 Tore. Danach flacht die Kurve aber ziemlich ab.

Layton Stewart wurde an den AFC Wimbledon in die englische League One verliehen, damit bricht Trainer Mauro Lustrinelli ein weiterer Backup für das Sturmzentrum weg. Und zu allem Übel fällt derzeit auch noch Ibayi auf unbestimmte Zeit verletzt aus.

In Thun sind sie mittlerweile der Meinung, dass eine realistische Chance auf den sensationellen Titelgewinn in der Super League besteht – und diese wohl einmalige Gelegenheit soll ergriffen werden. Und was braucht es, um auch am Ende der Saison am Sonnenplatz des Rankings zu stehen? Genau: Tore.

Furkan Dursun beim FC Thun auf dem Radar

Nach Informationen von 4-4-2.ch durchleuchtet Thun den Markt intensiv nach einem neuen Stürmer. Die Berner Oberländer wollen, so ist es zu hören, am liebsten einen deutschsprachigen Spieler verpflichten.

Eine Spur führt dabei zu Furkan Dursun. Thun meldet Interesse an dem aktuellen U21-Nationalspieler aus Österreich an. Doch die Verhandlungen bezüglich eines allfälligen Transfers in diesem Winter könnten sich kompliziert gestalten.

Dursun ist bis Ende Saison von Rapid Wien an den Zweitligisten SKN St. Pölten verliehen. In der niederösterreichischen Landeshauptstadt kommt Dursun auf acht direkte Torbeteiligungen in 16 Meisterschaftsspielen. Rapid soll rund 400.000 Euro Ablöse aufrufen.

Dursun schnupperte in den letzten beiden Saisons bereits Luft bei den Rapid-Profis und kam auf 16 Kurzeinsätze in Liga, ÖFB-Cup und im Europapokal. In der zweiten Mannschaft brachte es der Stürmer auf 52 Partien, in denen er in der Regionalliga Ost (Meistertitel 2024) und in der 2. Liga insgesamt elf Treffer erzielte. Dursuns Vertrag in Wien Hütteldorf läuft 2027 aus.