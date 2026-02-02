SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zu einem Drittligisten

Super League-Tabellenführer Thun schickt Layton Stewart zurück auf die Insel

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 21:47
Super League-Tabellenführer Thun schickt Layton Stewart zurück auf die Insel

Der FC Thun schickt Mittelstürmer Layton Stewart zurück auf die Insel.

Der 23-jährige Angreifer wechselte vor Jahresfrist zunächst auf Leihbasis von Preston North End ins Berner Oberland. Im Sommer wurde er von Thun fix übernommen. In der laufenden Saison kam er in der Super League lediglich zu fünf Teileinsätzen verteilt über insgesamt 54 Spielminuten. Nun wird er bis Saisonende an den AFC Wimbledon in die dritthöchste englische Liga ausgeliehen. Vertraglich ist Stewart bis 2028 an Thun gebunden.

Ursprünglich ausgebildet wurde der Stürmer beim FC Liverpool.

