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River Plate als Favorit

Mauro Icardi vor Abschied aus Istanbul

Autor: | Publiziert: 10 Mai, 2026 14:09
Mauro Icardi vor Abschied aus Istanbul

Die Zeit von Mauro Icardi bei Galatasaray könnte sich dem Ende nähern. Berichten aus Argentinien zufolge wird erwartet, dass der Stürmer den Klub zum 30. Juni ablösefrei verlässt.

Als heissester Kandidat auf eine Verpflichtung gilt derzeit River Plate. Der Traditionsklub arbeitet offenbar intensiv daran, den ehemaligen Angreifer von Inter Mailand zurück in seine Heimat zu holen. Trainer Eduardo Coudet soll intern grünes Licht für den Transfer gegeben haben und treibt die Gespräche aktiv voran.

Auch spanische Medien berichten, dass River Plate bereits konkrete Schritte eingeleitet hat. Demnach soll Icardi selbst offen für eine Rückkehr nach Argentinien sein und einen Abschied aus Istanbul favorisieren.

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