River Plate hat Giovanni Simeone auf der Wunschliste

Der argentinische Stürmer Giovanni Simeone könnte im kommenden Sommer zum Thema bei River Plate werden. Laut Transferexperte Fabrizio Romano steht der Angreifer ganz oben auf der Wunschliste des neuen Trainers Eduardo Coudet, der ihn gerne für die Offensive verpflichten würde.

Simeone spielt derzeit beim FC Turin, ist dort jedoch nur auf Leihbasis von Neapel aktiv. In der laufenden Saison absolvierte der 30-Jährige bislang 23 Spiele für den Serie-A-Klub und erzielte dabei sieben Tore sowie eine Vorlage. Der Stürmer selbst beschrieb die Spielzeit zuletzt als schwierig.

Der sechsfache Nationalspieler könnte mit einem Wechsel nach Buenos Aires in seine Heimat zurückkehren. Sein aktueller Marktwert wird laut Transfermarkt auf rund fünf Millionen Euro geschätzt. River Plate sieht in ihm offenbar eine erfahrene Option, um den Angriff im kommenden Transferfenster zu verstärken.