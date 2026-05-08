Leonardo Bittencourt kann nie wieder für Werder auflaufen

Leonardo Bittencourt hat seine Abschiedsvorstellung für Werder Bremen unfreiwilligerweise bereits gegeben.

Der 32-Jährige laboriert an einer Oberschenkelverletzung, die ein Comeback an diesem oder am nächsten Wochenende unmöglich macht, wie Trainer Daniel Thioune am Freitag auf der Pressekonferenz bekannt gab: «Es gab nochmal eine genauere Untersuchung. Es ist leider nahezu ausgeschlossen, dass er kommende Woche ins Training zurückkehrt. Daher wäre auch eine Kader-Rückkehr am letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund nicht möglich.» Bittencourt verlässt Werder im Sommer und wird für die Norddeutschen somit nicht mehr auf dem Platz stehen.

Der Mittelfeldprofi lief seit 2019 für die Bremer auf. Der Bundesligist hatte gemeinsam mit ihm entschieden, den Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern.