Werder Bremen zeigt Interesse an Ntanda

Samuel Ntanda könnte Anderlecht bereits nach kurzer Zeit wieder verlassen. Der 20-jährige Offensivspieler hat zuletzt an Bedeutung verloren und soll nun auf der Liste von Sporting Charleroi und Werder Bremen stehen, wie mehrere Berichte übereinstimmend melden.

Nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer konnte sich Ntanda nicht dauerhaft durchsetzen und verlor seinen Platz bei den RSCA Futures. In insgesamt 791 Einsatzminuten gelangen ihm vier Tore und eine Vorlage. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Transfer im Sommer durchaus realistisch.

Anderlecht dürfte allerdings eine Ablöse verlangen, um zumindest einen Teil der investierten rund 700.000 Euro zurückzuerhalten. Ntandas Vertrag läuft noch ein Jahr, beinhaltet jedoch eine Option auf eine Verlängerung. In den kommenden Wochen könnte sich entscheiden, ob er den nächsten Schritt bei einem neuen Klub macht.