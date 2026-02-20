SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Toronto schnappt zu

Ex-Bremer Josh Sargent wechselt für 23 Millionen in die MLS

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 Februar, 2026 13:52
Ex-Bremer Josh Sargent wechselt für 23 Millionen in die MLS

Der frühere Bundesliga-Profi Josh Sargent läuft in Kürze in der MLS auf.

Der Toronto FC sichert sich die Dienste am 26-jährigen US-Nationalspieler für 23 MIo. Euro Ablöse. Aktuell steht Sargent noch beim englischen Zweitligisten Norwich City auf.

Obwohl er Amerikaner ist, spielte er noch nie in der MLS. Der 26-Jährige stiess nämlich bereits in jungen Jahren nach Europa und schloss sich Anfang 2018 Werder Bremen an. In der Folge bestritt er für die Norddeutschen 70 Bundesligaspiele, ehe im August 2021 der Wechsel nach Norwich folgte. Dort kam er zu 26 Premier League-Partien, spielte mit dem Verein aber vorwiegend in der zweitklassigen Championship.

In der laufenden Saison hat Sargent in 23 Ligaspielen sieben Treffer erzielt. Laut «Sky» landet er noch am Freitag in Toronto, um den Medizincheck zu bestreiten und im Anschluss seinen Vertrag zu unterzeichnen.

Mehr Dazu
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Daniel Thioune

Bei Werder Bremen gibt es einen neuen Trainerfavoriten
Harmlose Offensive

Werder sucht Stürmer-Alternativen: Hornby und Weiper im Visier
Eingriff notwendig

Victor Boniface läuft nie mehr für Werder auf
In der Startelf?

Nati-Verteidiger Isaac Schmidt erhält bei Werder neue Chance
Mehr entdecken
Toronto schnappt zu

Ex-Bremer Josh Sargent wechselt für 23 Millionen in die MLS

20.02.2026 - 13:52
Mit Rolle unzufrieden

Michael Zetterer könnte Frankfurt schon wieder verlassen

20.02.2026 - 12:47
Ohne Zeitraum

Bayern ohne Neuer: Kapitän fällt nach Verletzung vorerst aus

15.02.2026 - 14:18
Schweizer Legionäre

Johan Manzambi fliegt mit glatt Rot, Miro Muheim gewinnt als Captain

7.02.2026 - 17:59
Verhandlungen abgebrochen

Werder wurde bei Bo Henriksen mit läppischem Angebot vorstellig

6.02.2026 - 13:28
Kauã Santos

Der neue Eintracht-Coach denkt über Torhüterwechsel nach

5.02.2026 - 16:16
Vertrag bis 2028

Werder Bremen stellt Daniel Thioune als neuen Trainer vor

4.02.2026 - 12:53
Daniel Thioune

Bei Werder Bremen gibt es einen neuen Trainerfavoriten

4.02.2026 - 10:31
Als neuer Trainer

Ex-Bayern-Profi Martin Demichelis könnte bei Werder übernehmen

3.02.2026 - 14:58
Ex-FCZ-trainer

Bo Henriksen gibt kein sofortiges Bundesliga-Comeback

3.02.2026 - 12:05