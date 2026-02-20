Ex-Bremer Josh Sargent wechselt für 23 Millionen in die MLS

Der frühere Bundesliga-Profi Josh Sargent läuft in Kürze in der MLS auf.

Der Toronto FC sichert sich die Dienste am 26-jährigen US-Nationalspieler für 23 MIo. Euro Ablöse. Aktuell steht Sargent noch beim englischen Zweitligisten Norwich City auf.

Obwohl er Amerikaner ist, spielte er noch nie in der MLS. Der 26-Jährige stiess nämlich bereits in jungen Jahren nach Europa und schloss sich Anfang 2018 Werder Bremen an. In der Folge bestritt er für die Norddeutschen 70 Bundesligaspiele, ehe im August 2021 der Wechsel nach Norwich folgte. Dort kam er zu 26 Premier League-Partien, spielte mit dem Verein aber vorwiegend in der zweitklassigen Championship.

In der laufenden Saison hat Sargent in 23 Ligaspielen sieben Treffer erzielt. Laut «Sky» landet er noch am Freitag in Toronto, um den Medizincheck zu bestreiten und im Anschluss seinen Vertrag zu unterzeichnen.