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Freiburg vor Rekordtransfer

Festgelegt: Backhaus soll Atubolu ersetzen

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 12:44
Festgelegt: Backhaus soll Atubolu ersetzen

Beim SC Freiburg bahnt sich ein spektakulärer Torwart-Transfer an. Nach «kicker»-Informationen steht Mio Backhaus von SV Werder Bremen unmittelbar vor einem Wechsel zum Europa-League-Finalisten. Die Freiburger Verantwortlichen um Jochen Saier und Klemens Hartenbach sollen den U21-Nationalkeeper bereits seit längerer Zeit als Wunschlösung auserkoren haben.

Hintergrund ist der bevorstehende Abschied von Noah Atubolu, dessen Berater dem SC offenbar bereits signalisiert haben, dass der Torwart nach drei Jahren als Nummer eins den nächsten Schritt machen möchte. Noch ist offen, wohin es Atubolu ziehen wird. Intern war allerdings vereinbart worden, sich zunächst voll auf das Saisonfinale und das Europa-League-Endspiel unter Julian Schuster zu konzentrieren. Nun könnte es aber schnell gehen.

Laut «kicker» soll Freiburg bereit sein, für Backhaus tief in die Tasche zu greifen. Die fixe Ablöse soll bei rund zwölf Millionen Euro liegen, hinzu kommen erfolgsabhängige Bonuszahlungen. Damit würde der 21-Jährige zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte werden. Bislang hielt Baptiste Santamaria mit zehn Millionen Euro den Freiburger Transferrekord. Backhaus überzeugte in seiner ersten Bundesliga-Saison mit starken Leistungen und einem «kicker»-Notenschnitt von 2,88 in 32 Einsätzen.

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