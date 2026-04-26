Freiburg behält senegalesischen Nationalspieler im Blick

Der SC Freiburg beobachtet weiterhin aufmerksam die Situation von Bamba Dieng. Der Angreifer vom FC Lorient steht schon länger auf der Liste der Breisgauer, die in der Vergangenheit bereits Gespräche mit seinem Umfeld geführt haben.

Mit Blick auf das kommende Transferfenster im Sommer könnte sich eine günstige Gelegenheit ergeben. Diengs Vertrag in Frankreich läuft aus, was einen ablösefreien Wechsel möglich machen würde. Für Freiburg wäre das wirtschaftlich eine attraktive Option, zumal der 26-Jährige aktuell auf einen Marktwert von rund sechs Millionen Euro geschätzt wird.

Allerdings ist die Konkurrenz gross: Besonders Real Betis soll im Rennen um den senegalesischen Nationalspieler aktuell die besten Karten haben. Dieng, der Anfang 2023 für rund sieben Millionen Euro von Olympique Marseille nach Lorient gewechselt war, bringt internationale Erfahrung mit und absolvierte bislang 21 Länderspiele für Senegal.