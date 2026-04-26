SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Konkurrenz aus Spanien

Freiburg behält senegalesischen Nationalspieler im Blick

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 26 April, 2026 10:38
Freiburg behält senegalesischen Nationalspieler im Blick

Der SC Freiburg beobachtet weiterhin aufmerksam die Situation von Bamba Dieng. Der Angreifer vom FC Lorient steht schon länger auf der Liste der Breisgauer, die in der Vergangenheit bereits Gespräche mit seinem Umfeld geführt haben.

Mit Blick auf das kommende Transferfenster im Sommer könnte sich eine günstige Gelegenheit ergeben. Diengs Vertrag in Frankreich läuft aus, was einen ablösefreien Wechsel möglich machen würde. Für Freiburg wäre das wirtschaftlich eine attraktive Option, zumal der 26-Jährige aktuell auf einen Marktwert von rund sechs Millionen Euro geschätzt wird.

Allerdings ist die Konkurrenz gross: Besonders Real Betis soll im Rennen um den senegalesischen Nationalspieler aktuell die besten Karten haben. Dieng, der Anfang 2023 für rund sieben Millionen Euro von Olympique Marseille nach Lorient gewechselt war, bringt internationale Erfahrung mit und absolvierte bislang 21 Länderspiele für Senegal.

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Vom SC Freiburg

Schweizer U21-Verteidiger auf dem Zettel eines Zweitligisten
Neuer Klub

Schweizer Hoffnung Bruno Ogbus steht vor Wechsel in 2. Bundesliga
Manzambi im Fokus

Champions League-Sieger PSG hat einen Schweizer Nationalspieler im Blick
Mehr entdecken
Konkurrenz aus Spanien

Freiburg behält senegalesischen Nationalspieler im Blick

26.04.2026 - 10:38
Nahuel Noll

Der SC Freiburg hat den potentiellen Atubolu-Nachfolger gefunden

21.04.2026 - 09:38
Freiburg und Hoffenheim

Dion Beljo weckt in der Bundesliga grosses Interesse

19.04.2026 - 13:23
Voll einsatzfähig

Das grosse Aufatmen bei Johan Manzambi nach Schreckmoment

15.04.2026 - 23:55
Gehört noch Gladbach

Auch ein belgischer Klub jagt die Schweizer Sturmhoffnung Winsley Boteli

14.04.2026 - 14:25
Humpelt vom Platz

Sorgen um das linke Knie von Johan Manzambi nach Sieg in Mainz

12.04.2026 - 21:41
Stürmer ist begehrt

Winsley Boteli: Gladbach-Juwel glänzt in Sion – Das ist der Stand beim Interesse

9.04.2026 - 19:13
Schweizer Legionäre

Johan Manzambi schiesst Traumtor, Urs Fischer coacht Statement-Sieg

4.04.2026 - 18:33
Offener Konkurrenzkampf

Bruno Ogbus kämpft gegen Lienhart um Stammplatz in Freiburg

2.04.2026 - 17:19
Abgang realistisch

Atubolu rückt in den Fokus mehrerer Topklubs

22.03.2026 - 10:18