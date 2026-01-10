Schweizer U21-Verteidiger auf dem Zettel eines Zweitligisten

Der VfL Bochum zählt zu den Interessenten an einer Leihe von Bruno Ogbus. Der 20-jährige Verteidiger steht beim SC Freiburg unter Vertrag und besitzt neben der Schweizer auch die nigerianische Staatsbürgerschaft.

Weitere Klubs, die sich mit dem U21-Nationalspieler der Schweiz beschäftigen, sind die SpVgg Greuther Fürth und der FC Luzern. Der Verteidiger wurde in der Jugend der Grasshoppers ausgebildet und wechselte 2022 in die U17 des SC Freiburg.

Da Ogbus in der laufenden Saison noch nicht in der Bundesliga zum Einsatz kam und ausschließlich 13 Spiele in der Regionalliga Südwest absolvierte, wird eine Leihe in Erwägung gezogen, um seine Entwicklung voranzubringen. Ogbus wechselte im Juli 2024 nach Freiburg und kommt bislang auf sechs Einsätze für die Schweizer U21. Sein Marktwert liegt laut Transfermarkt bei rund einer Million Euro.