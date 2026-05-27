GC wird nach Ausschreitungen im Cup-Halbfinal hart bestraft

Der Schweizerische Fussballverband bestraft die Grasshoppers und Stade-Lausanne-Ouchy nach den Ausschreitungen, die im Cup-Halbfinal erfolgt sind.

GC muss wegen des Fehlverhalten seiner Fans eine Busse in Höhe von 60’100 Franken zahlen. Zudem gibt es eine Sektorensperre (Fankurve GC) für die nächsten beiden Cup-Heimspiele sowie eine bedingte Sektorensperre mit Bewährungsfrist von zwei Jahren. Bei Nichteinhaltung der Bewährungsfrist oder Wiederholung eines Vorfalls ähnlicher Schwere wird die bedingte Sektorensperre beim ersten Schweizer Cup-Heimspiel des Grasshopper Club Zürich nach dem erneuten Verstoss vollzogen.

Gegen den FC Stade-Lausanne-Ouchy verhängte die Kontroll- und Disziplinarkommission des SFV eine Busse in Höhe von 6’400 Franken.