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Nach WM-Auftritten

Ex-GC-Stürmer Nestory Irankunda steht vor Wechsel zu Topklub

Autor: | Publiziert: 21 Juli, 2026 10:47
Ex-GC-Stürmer Nestory Irankunda steht vor Wechsel zu Topklub

Nachdem der australische Stürmer Nestory Irankunda an der Weltmeisterschaft zu gefallen wusste und gegen die Türkei auch einen Treffer erzielt hatte, steht er nun vor der Unterschrift bei einem Champions League-Klub.

Der 20-jährige Angreifer, der zwischen Januar und Juni 2025 auf Leihbasis für die Grasshoppers spielte, steht beim FC Watford in der englischen Championship unter Vertrag. Trotz Vertrag bis 2030 steht er nach einem Jahr bei den Hornets aber bereits vor dem Abgang. Laut einem Bericht von «A Bola» ist Irankunda bei Sporting ein heisses Thema. Dort könnte er den Portugiesen Pedro Gonçalves (28) ersetzen, der seinerseits vor einem Wechsel steht.

Die Portugiesen erachten Irankunda als heisse Option für die linke Seite.

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