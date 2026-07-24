GC liebäugelt mit Transfer von St. Gallen-Verteidiger Betim Fazliji

Die Grasshoppers schielen offenbar auf ein Engagement von St. Gallens Abwehrspieler Betim Fazliji.

Der 27-jährige kosovarische Nationalspieler hat bei den Espen enorme Konkurrenz erhalten: Ein Blick auf das erste Pflichtspiel der Saison in der Europa League-Quali gegen Benfica zeigt, dass er aktuell nicht erste Wahl von Trainer Enrico Maassen ist: Gegen die Portugiesen sass Fazliji während 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Ein Transfer ist im Bereich des Möglichen. Laut «Blick» befassen sich die Grasshoppers konkret mit der Personalie. Trainer Peter Zeidler kennt den Abwehrrecken aus gemeinsamen Zeiten in St. Gallen bestens. «Mit Betim verbindet mich eine ganz besondere Geschichte und wir kennen den Spieler», sagt der Deutsche.

Fazliji ist ein Eigengewächs der St. Galler, steht bei den Ostschweizern aber nur noch bis 2027 unter Vertrag. Eine vorzeitige Trennung ist nicht ausgeschlossen.