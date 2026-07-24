Maxence Lacroix zum Medizintest bei Chelsea – Wolfsburg erhält Beteiligung

Chelsea wird sich in Kürze mit dem französischen Nationalspieler Maxence Lacroix verstärken. Vom Deal profitiert auch der VfL Wolfsburg.

Der Bundesliga-Absteiger hält laut «Sky» eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 10 bis 15 Prozent und wird einen entsprechenden Anteil der Ablöse kassieren. Lacroix lief zwischen 2020 und 2024 für Wolfsburg auf, ehe er für 18 Millionen Euro zu Crystal Palace wechselte. Nun zieht der Innenverteidiger weiter zu Chelsea. Die Blues zahlen für den 26-Jährigen laut «The Athletic» 60 Millionen Euro. Der Medizincheck findet bereits am Freitag statt.

Wolfsburg darf sich nach seinem Abstieg in die 2. Bundesliga dank der hohen Summe über einen Geldregen freuen. Lacroix, der bei der WM für die Équipe Tricolore drei Spiele bestritt, wird bei Chelsea bis 2032 unterschreiben.