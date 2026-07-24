SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wechsel demnächst fix

Maxence Lacroix zum Medizintest bei Chelsea – Wolfsburg erhält Beteiligung

Autor: | Publiziert: 24 Juli, 2026 10:36
Maxence Lacroix zum Medizintest bei Chelsea – Wolfsburg erhält Beteiligung

Chelsea wird sich in Kürze mit dem französischen Nationalspieler Maxence Lacroix verstärken. Vom Deal profitiert auch der VfL Wolfsburg.

Der Bundesliga-Absteiger hält laut «Sky» eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 10 bis 15 Prozent und wird einen entsprechenden Anteil der Ablöse kassieren. Lacroix lief zwischen 2020 und 2024 für Wolfsburg auf, ehe er für 18 Millionen Euro zu Crystal Palace wechselte. Nun zieht der Innenverteidiger weiter zu Chelsea. Die Blues zahlen für den 26-Jährigen laut «The Athletic» 60 Millionen Euro. Der Medizincheck findet bereits am Freitag statt.

Wolfsburg darf sich nach seinem Abstieg in die 2. Bundesliga dank der hohen Summe über einen Geldregen freuen. Lacroix, der bei der WM für die Équipe Tricolore drei Spiele bestritt, wird bei Chelsea bis 2032 unterschreiben.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Mehr entdecken
Wechsel demnächst fix

Maxence Lacroix zum Medizintest bei Chelsea – Wolfsburg erhält Beteiligung

24.07.2026 - 10:36
Neuzugang

Fix: Aston Villa schnappt sich Chelsea-Profi Alejandro Garnacho

23.07.2026 - 15:55
Neuer Verein

Nationalspieler Morgan Rogers macht Chelsea-Wechsel für horrende Ablöse perfekt

22.07.2026 - 08:25
Interesse aus London

Auch Chelsea ist an Leverkusen-Youngster Kerim Alajbegović dran

21.07.2026 - 17:57
Goretzka-Nachfolger

Aston Villa gibt ein Angebot für Chelsea-Profi Alejandro Garnacho ab

21.07.2026 - 16:52
Stürmer hält sich eine Tür offen

Aston Villa treibt Jackson-Deal voran

20.07.2026 - 19:07
Crystal Palace will den Preis nach oben treiben

Lacroix bei mehreren Topklubs heiss begehrt

19.07.2026 - 21:41
Der Youngster aus Genk gilt weiter als Top-Talent

Chelsea bremst bei BVB-Flirt Karetsas

19.07.2026 - 19:41
Villa hat nach einem Chelsea-Gespräch Interesse gezeigt

Garnacho zieht es eher nach Rom

19.07.2026 - 16:05
Der Chelsea-Innenverteidiger könnte den Klub im Sommer verlassen

Neapel und Newcastle fragen bei Badiashile an

19.07.2026 - 08:13