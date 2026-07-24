SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neue Option

Basels Soticek jetzt vor Rückkehr nach Kroatien statt Wechsel nach Polen

Autor: | Publiziert: 24 Juli, 2026 10:53
Basels Soticek jetzt vor Rückkehr nach Kroatien statt Wechsel nach Polen

Eigentlich schien Basels kroatischer Angreifer Marin Soticek bereits auf dem Weg nach Polen. Mit Widzew Lodz war alles klar – bis in letzter Minute offenbar HNK Rijeka dazwischenfunkte.

Der kroatische Spitzenklub könnte den 21-Jährigen nun in die Heimat lotsen. Dies berichtet zumindest das kroatische Portal «Telegram». Soticek wird den FCB wohl in Kürze verlassen. Er steht für den Saisonauftakt bei Servette nicht auf der Kontingentsliste und konnte sich bereits in der vergangenen Saison nicht unbedingt für regelmässige Einsätze aufdrängen.

Ursprünglich stiess der Angreifer im Sommer 2024 für rund drei Millionen Euro Ablöse von NK Lokomotiva zu den Bebbi. Rijeka soll nun eine Leihe mit Kaufoption anstreben. Das Angebot aus Lodz sei für den FCB aber deutlich lukrativer, weshalb noch ungewiss ist, ob es mit der Rückkehr in die Heimat tatsächlich klappt.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Mehr entdecken
Neue Option

Basels Soticek jetzt vor Rückkehr nach Kroatien statt Wechsel nach Polen

24.07.2026 - 10:53
Stürmer spielt stark auf

Lichtsteiner lobt Albian Ajeti für überragende Saisonvorbereitung

23.07.2026 - 17:54
Hat sich schon verabschiedet

Polen-Wechsel von Basels Marin Soticek könnte in letzter Minute scheitern

23.07.2026 - 17:01
In die Challenge League

FC Basel verlängert mit Muhamed Kurtishi, aber gibt ihn an anderen Klub ab

23.07.2026 - 16:21
Überraschungen

Vier prominente Namen fehlen auf der Kontingentsliste des FC Basel

22.07.2026 - 17:43
Transfer steht bevor

Nicht auf Kontingentsliste: Basel-Profi Marin Soticek vor Wechsel nach Polen

22.07.2026 - 16:56
Am Mittwoch

Der FC Basel zeigt sich den Fans nächste Woche in öffentlichem Training

22.07.2026 - 15:21
Herrmann gibt Auskunft

Deshalb klappte es für den FC Basel bei Chris Bedia trotz Bemühungen nicht

21.07.2026 - 16:24
Posiert schon im Trikot

Der FC Basel übernimmt ghanaischen Youngster Vincent Klu Adjei

21.07.2026 - 15:38
Spielt in Paris

Der FC Basel hat den tunesischen Nationalspieler Khalil Ayari im Blickfeld

21.07.2026 - 13:19