Basels Soticek jetzt vor Rückkehr nach Kroatien statt Wechsel nach Polen

Eigentlich schien Basels kroatischer Angreifer Marin Soticek bereits auf dem Weg nach Polen. Mit Widzew Lodz war alles klar – bis in letzter Minute offenbar HNK Rijeka dazwischenfunkte.

Der kroatische Spitzenklub könnte den 21-Jährigen nun in die Heimat lotsen. Dies berichtet zumindest das kroatische Portal «Telegram». Soticek wird den FCB wohl in Kürze verlassen. Er steht für den Saisonauftakt bei Servette nicht auf der Kontingentsliste und konnte sich bereits in der vergangenen Saison nicht unbedingt für regelmässige Einsätze aufdrängen.

Ursprünglich stiess der Angreifer im Sommer 2024 für rund drei Millionen Euro Ablöse von NK Lokomotiva zu den Bebbi. Rijeka soll nun eine Leihe mit Kaufoption anstreben. Das Angebot aus Lodz sei für den FCB aber deutlich lukrativer, weshalb noch ungewiss ist, ob es mit der Rückkehr in die Heimat tatsächlich klappt.