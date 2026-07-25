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Nach Summerville-Transfer

Überragender Akteur: Al-Hilal träumt von diesem Bayern-Star

Autor: | Publiziert: 25 Juli, 2026 12:16
Überragender Akteur: Al-Hilal träumt von diesem Bayern-Star

Al-Hilal träumt nach dem Transfer von Crysencio Summerville von einem weiteren Coup. Ein beim FC Bayern unumstrittener Star soll ins Visier der Saudis geraten sein.

Al-Hilal hat am Freitag den Transfer von Crysencio Summerville offiziell bestätigt. Die finanstarken Saudis haben sich damit gegen die Roma durchgesetzt und zahlen eine Basisablöse von etwa 64 Millionen Euro.

Für Al-Hilal soll es das aber noch nicht gewesen sein. Nach Angaben von «Sportitalia» träumen die Saudis schon vom nächsten Transfercoup – und haben im Zuge dessen Luis Díaz vom FC Bayern ins Visier genommen. Der Angreifer sei das Traumziel für diesen Sommer, heisst es.

Einen Transfer kann sich Al-Hilal allerdings wohl abschminken. Díaz wechselte erst vor einem Jahr für 70 Millionen Euro aus Liverpool zu den Bayern und wurde mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Der kolumbianische WM-Teilnehmer ist also nicht nur noch langfristig gebunden, sondern zeigte bereits in seiner Debütsaison exorbitant gute Leistungen.

Saudis ohne Chance – Luis Díaz brilliert beim FC Bayern

Der 29-jährige hat das Offensivspiel des deutschen Rekordmeisters auf ein neues Level gehoben. Über den linken Flügel kommend, brachte er eine Mischung aus rasantem Tempo, unberechenbarer Dribbelstärke und unerwarteter Kaltschnäuzigkeit mit.

In der Bundesliga kam Díaz daher auf herausragende 15 Tore und 17 Vorlagen in 32 Partien. Insgesamt sind in seiner ersten Saison in Münchner Diensten überragende 49 direkte Torbeteiligungen in 51 Pflichtspielen festgehalten.

Seine 32 Scorerpunkte in der Bundesliga sind mehr, als Díaz in seinen ersten drei Premier-League-Jahren zusammengerechnet erzielte.

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