Goalie-Transfer: Juventus Turin hat neuen Favoriten

Juventus Turin ist auf der Suche nach einer neuen Nummer 1, die sich allerdings äusserst schwierig gestaltet. Die Alte Dame soll nun einen neuen Favoriten auserkoren haben.

Juventus Turin ist sich zwar mit Emiliano Martínez über einen Wechsel einig, die Verhandlungen mit seinem aktuellen Klub Aston Villa gestalten sich allerdings extrem schwierig. Aston Villa soll weit über zehn Millionen Euro Ablöse aufrufen – Stand jetzt zu viel für Juve, das deshalb offenbar einen neuen Favoriten hat.

Wie der «Corriere dello Sport» berichtet, befindet sich Zion Suzuki nun an der Spitze der Turiner Goalieliste. Zwischen Juve und dem potenziell abgebenden Parma Calcio würden bereits Gespräche laufen. Die sich jedoch angeblich ebenfalls kompliziert gestalten.

Parma bewertet Suzuki mit über 30 Millionen Euro und soll einen Wechsel ins Ausland gegenüber einem innerhalb der Serie A bevorzugen. Ausserhalb der italienischen Landesgrenze gibt es Unmengen an Interessenten für Suzuki, eine wirklich konkrete Spur kann bisher aber nicht nachverfolgt werden.

Paris Saint-Germain und Aston Villa sollen sich für Suzuki interessieren. Um die Kosten eines möglichen Deals zu senken, soll Juve bereit sein, Mittelfeldspieler Fabio Miretti einzubinden.

Suzuki verfügt bei Parma noch über einen bis 2029 datierten Vertrag. Der 23-Jährige nahm unlängst mit Japan als Stammkraft an der WM teil. Im Sechzehntelfinale war nach einer 1:2-Niederlage gegen Brasilien Schluss.