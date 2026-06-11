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Juventus hat sich mit Emiliano Martínez komplett geeinigt

Autor: | Publiziert: 11 Juni, 2026 11:00
Juventus hat sich mit Emiliano Martínez komplett geeinigt

Juventus könnte mit dem argentinischen Nationalkeeper Emiliano Martínez in die kommende Saison gehen.

Die Turiner haben sich mit dem 33-Jährigen über einen Wechsel geeinigt, wie «Krrish» berichtet. Demnach erhält Martínez einen Dreijahresvertrag mit einem Jahressalär in Höhe von 6 Mio. Euro. Mit dem Goalie ist somit alles geklärt.

Mit Europa League-Sieger Aston Villa, wo der Schlussmann noch bis 2029 unter Vertrag steht, sind jedoch noch weitere Gespräche notwendig. Derzeit gibt es in den Vorstellungen bezüglich der Ablöse noch eine Differenz in Höhe von rund 8 Millionen Euro.

Martínez könnte nun jedoch Druck ausüben: Nach bereits sechs Jahren bei Aston Villa zieht es ihn nach Turin. Auch seine Familie möchte den Umzug nach Italien vollziehen.

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