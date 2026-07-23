Fix: Aston Villa schnappt sich Chelsea-Profi Alejandro Garnacho

Aston Villa macht die Leihe von Chelsea-Stürmer Alejandro Garnacho perfekt.

Der 22-jährige Argentinier verlässt die Blues nach nur einer Saison und kommt im Team von Trainer Unai Emery unter. Der Spanier war auch der massgebende Grund für die Bemühungen von Villa. Er wollte Garnacho bereits vor Jahresfrist verpflichten.

Nun klappt es: Der Deal enthält Berichten zufolge auch eine Kaufpflicht, die durch leicht zu erfüllende Kriterien automatisch greift. Garnacho wird demnach wohl nicht mehr zu Chelsea zurückkehren. Insgesamt könnte bis in einem Jahr beinahe 50 Millionen Euro für den Flügelstürmer fliessen.