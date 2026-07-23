Stuttgart könnte einen tschechischen ManUtd-Goalie holen

Der VfB Stuttgart könnte sich auf der Torhüterposition noch einmal verstärken, da sich der designierte Stammkeeper Dennis Seimen eine gravierende Muskelverletzung zugezogen hat, die ihn mindestens bis Ende September ausser Gefecht setzt. Ein möglicher Ersatz ist Radek Vitek.

Der 22-jährige Tscheche steht bereits seit 2020 bei Manchester United unter Vertrag. Im Profiteam hat er sich dort allerdings noch nicht durchgesetzt. Zuletzt war er an den Championship-Klub Bristol City ausgeliehen. Auch in diesem Sommer ist ein Transfer denkbar. Laut «Bild» denken die VfB-Verantwortlichen um Sportvorstand Fabian Wohlgemuth über eine Vitek-Verpflichtung nach.

Der Goalie ist vertraglich bis 2028 an ManUtd gebunden. Möglich ist eine neuerliche Leihe.

Stuttgart hat indes noch weitere Torhüter im Visier: Der zurzeit vereinslose Stefan Ortega (33) und der norwegische WM-Torhüter Orjan Nyland (35), der aktuell ebenfalls ohne Verein dasteht, werden namentlich genannt.