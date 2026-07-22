Wechsel nach Miami
Casemiro wird neuer Teamkollege von Lionel Messi
Nach seinem Abgang bei Manchester United hat der brasilianische Mittelfeldspieler Casemiro einen neuen Klub – in der MLS.
Der 34-jährige Routinier wechselt zum Verein von Lionel Messi und unterzeichnet bei Inter Miami einen Vertrag bis zur verkürzten 2027er-Saison unterzeichnet. Zudem besteht eine Option auf eine Verlängerung bis 2029.
Der Wechsel von Casemiro erfolgt ablösefrei, nachdem dessen Kontrakt in Manchester Ende Juni auslief.
Midfield, reinforced. Bem-vindo, @Casemiro! 🇧🇷https://t.co/1GW3A40qvD pic.twitter.com/ZmM0IXUXux
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2026
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