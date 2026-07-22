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Wechsel nach Miami

Casemiro wird neuer Teamkollege von Lionel Messi

Autor: | Publiziert: 22 Juli, 2026 18:47
Casemiro wird neuer Teamkollege von Lionel Messi

Nach seinem Abgang bei Manchester United hat der brasilianische Mittelfeldspieler Casemiro einen neuen Klub – in der MLS.

Der 34-jährige Routinier wechselt zum Verein von Lionel Messi und unterzeichnet bei Inter Miami einen Vertrag bis zur verkürzten 2027er-Saison unterzeichnet. Zudem besteht eine Option auf eine Verlängerung bis 2029.

Der Wechsel von Casemiro erfolgt ablösefrei, nachdem dessen Kontrakt in Manchester Ende Juni auslief.

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