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Wechsel nach Österreich

Der FC St. Gallen gibt Stürmer Antonio Verinac nach einem halben Jahr bereits ab

Autor: | Publiziert: 22 Juli, 2026 16:41
Der FC St. Gallen gibt Stürmer Antonio Verinac nach einem halben Jahr bereits ab

Nur ein halbes Jahr nach seiner Ankunft verlässt der deutsch-kroatische Stürmer Antonio Verinac den FC St. Gallen vorerst wieder.

Der 21-Jährige wird für diese Saison an den österreichischen Erstligisten Austria Lustenau ausgeliehen. Verinac verfügt beim FCSG über einen Vertrag bis 2030.

Der Angreifer wechselte zu Beginn dieses Jahres vom VfB Lübeck aus der Regionalliga Nord nach St. Gallen. Seither kam er zu drei Einsätzen in der Super League. Vorwiegend kam er für die U21 zum Zug, für die er in sieben Partien vier Treffer erzielte und zwei Tore vorbereitete.

Um mehr Spielpraxis zu erhalten, wird er nun nach Österreich ausgeliehen. Austria Lustenau ist in die österreichische Bundesliga aufgestiegen.

«Ich hatte bei den Gesprächen von Beginn an ein super Gefühl. Der Verein hat mich sofort mitgenommen. Die Möglichkeit, die sich hier bietet, wollte ich unbedingt nutzen. Die Verantwortlichen und auch der Club wirken extrem familiär. Zudem wohne ich nicht weit von Lustenau entfernt. Die Strukturen, das Stadion und die Fans waren weitere Faktoren für meinen Wechsel. Auch wenn ich nur ausgeliehen bin, will ich so viel wie möglich spielen und dem Verein helfen, in der Bundesliga zu bleiben», sagt Verinac zu seinem Wechsel.

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