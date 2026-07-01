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Paarungen stehen fest

Schweizer Cup: Die 1. Runde ist ausgelost – Titelverteidiger trifft auf Thalwil

Autor: | Publiziert: 1 Juli, 2026 14:00
Schweizer Cup: Die 1. Runde ist ausgelost – Titelverteidiger trifft auf Thalwil

Vom 14. bis 16. August geht es mit dem Schweizer Cup wieder los. Titelverteidiger St. Gallen trifft auf den FC Thalwil.

Dies wurde bei der Auslosung am Mittwoch im Haus des Schweizer Fussballs in Muri bestimmt. Es wurden erneut regionale Töpfe gebildet, wobei Klubs aus der Super League und Challenge League noch nicht aufeinandertreffen konnten.

Der Cupfinal geht in dieser Saison am 6. Juni 2027 über die Bühne.

Dies sind die Duelle der Super League-Klubs:

Courtételle (1. Liga Classic) – Basel
Liestal (2. Liga Int.) – YB
Kerzers (2. Liga) – Sion
Regensdorf (2. Liga) – GC
Saxon (2. Liga) – Thun
Thalwil (1. Liga Classic) – St. Gallen
Tuggen (1. Liga Classic) – FC Zürich
Bavois (Promotion League) – Servette
Kosova Neuchâtel (2. Liga) – Lausanne-Sport
Buochs (1. Liga Classic) – Luzern
Vedeggio Calcio (2. Liga) – Lugano

Und hier der Überblick über alle Paarungen:

 

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