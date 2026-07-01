Schweizer Cup: Die 1. Runde ist ausgelost – Titelverteidiger trifft auf Thalwil

Vom 14. bis 16. August geht es mit dem Schweizer Cup wieder los. Titelverteidiger St. Gallen trifft auf den FC Thalwil.

Dies wurde bei der Auslosung am Mittwoch im Haus des Schweizer Fussballs in Muri bestimmt. Es wurden erneut regionale Töpfe gebildet, wobei Klubs aus der Super League und Challenge League noch nicht aufeinandertreffen konnten.

Der Cupfinal geht in dieser Saison am 6. Juni 2027 über die Bühne.

Dies sind die Duelle der Super League-Klubs:

Courtételle (1. Liga Classic) – Basel

Liestal (2. Liga Int.) – YB

Kerzers (2. Liga) – Sion

Regensdorf (2. Liga) – GC

Saxon (2. Liga) – Thun

Thalwil (1. Liga Classic) – St. Gallen

Tuggen (1. Liga Classic) – FC Zürich

Bavois (Promotion League) – Servette

Kosova Neuchâtel (2. Liga) – Lausanne-Sport

Buochs (1. Liga Classic) – Luzern

Vedeggio Calcio (2. Liga) – Lugano

Und hier der Überblick über alle Paarungen: