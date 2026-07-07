Konrad Faber verlässt den FC St. Gallen in Richtung 2. Bundesliga

Der deutsche Rechtsverteidiger Konrad Faber verlässt den FC St. Gallen in diesem Sommer definitiv, nachdem er bereits in der vergangenen Saison ausgeliehen war.

Der deutsche Zweitligist VfL Osnabrück schnappt sich die Dienste des 28-Jährigen und stattet Faber mit einem Zweijahresvertrag aus.

Der Abwehrspieler verbrachte bereits die letzte Saison in der 2. Bundesliga – da noch bei Dynamo Dresden, wo er zu 23 Ligaeinsätzen kam. Für St. Gallen bestritt er in der Saison 2024/25 31 Pflichtspiele.

«Ich freue mich riesig auf die Aufgabe hier an der Bremer Brücke. Mit Joe habe ich schon Grosses erlebt, und ich weiss, wie viel Energie in diesem Verein steckt. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung von Beginn an weiterhelfen und freue mich, im Trainingslager direkt einsteigen zu können», sagt Faber zu seinem Transfer.