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Mittelfeldprofi wird umgarnt

Der FC St.Gallen zeigt grosses Interesse an Ex-Milan-Profi Antonio Gala

Autor: | Publiziert: 17 Juni, 2026 11:55
Der FC St.Gallen zeigt grosses Interesse an Ex-Milan-Profi Antonio Gala

Der FC St.Gallen bekundet Interesse am früheren Milan-Profi Antonio Gala.

Der 22-Jährige ist ein Eigengewächs der Rossoneri, hatte dort allerdings keine Chancen auf einen Fixplatz bei den Profis, weshalb er den Verein verliess. Seit vergangenem Jahr ist er für den italienischen Drittligisten Campobasso aktiv und avancierte dort zum Leistungsträger. In 40 Pflichtspielen gelangen ihm sieben Tore und neun Assists. Laut Transferexperte Nicolo Schira steht Gala unter anderem im Visier des FC St.Gallen.

Die Espen sind auf der Suche nach Neuzugängen – unter anderem für das Mittelfeldzentrum, wo Gala zum Einsatz gelangt. Dessen Vertrag bei Campobasso läuft zwar noch für eine weitere Saison, ein neuerlicher Transfer ist aber ziemlich wahrscheinlich.

Neben dem FCSG gibt es mit CD Castellon aus Spanien, den portugiesischen Vertretern SC Torreense und Casa Pia AC und den niederländischen Klubs Go Ahead Eagles und SC Telstar weitere Interessenten.

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