FCSG-Spielmacher Jordi Quintilla steht vor Wechsel nach Zypern

Nachdem der frühere Captain Jordi Quintilla in der abgelaufenen Saison beim FC St. Gallen bereits nicht mehr die grosse Rolle gespielt hat, könnte er die Espen nun ganz verlassen.

Nach Angaben des «St. Galler Tagblatt» zeichnet sich ein leihweiser Wechsel des 32-jährigen Spaniers nach Zypern ab. Demnach bekundet Nea Salamina Famagusta Interesse an Quintilla. Dort würde der Spanier auf seinen Landsmann Angel Lopez treffen. Dieser ist als Trainer tätig.

Quintillas Vertrag beim FCSG läuft noch bis 2028. In der abgelaufenen Saison bestritt er jedoch nur sechs Pflichtspiele. Trainer Enrico Maassen setzt erwiesenermassen nicht mehr auf den Mittelfeldstrategen.