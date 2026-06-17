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Duo verlässt die Espen

Der FC St. Gallen gibt die Nachwuchsspieler Seferovic & Bytyqi an Wil ab

Autor: | Publiziert: 17 Juni, 2026 10:37
Der FC St. Gallen gibt die Nachwuchsspieler Seferovic & Bytyqi an Wil ab

Der FC St. Gallen schickt seine beiden Nachwuchsspieler Tarik Seferovic und Edis Bytyqi in die Challenge League zum FC wil.

Dabei wird der 19-jährige Abwehrspieler Seferovic für eine Saison an den Partnerklub ausgeliehen. In der vergangenen Saison war der Youngster Stammspieler in der U21 des FCSG. Sein Vertrag bei den Espen läuft noch bis 2028.

Definitiv dem FC Wil schliesst sich der 23-jährige Mittelfeldspieler Edis Bytyqi an. Er lief seit Ende März 2025 bereits auf Leihbasis für den Zweitligisten auf. Nun wird er von Wil definitiv übernommen.

Die Abtestädter geben ausserdem bekannt, dass auch Mittelfeldspieler Sérgio Correia fix verpflichtet wird.

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