Der FC Wil schnappt sich einen Basel- und seinen Servette-Profi

Der bisher vom FC Basel ausgeliehene Linksverteidiger Loris Schreiber wechselt fix zum FC Wil. Ausserdem verpflichten die Ostschweizer auch Servette-Profi Patrick Weber.

Schreiber wurde beim FCB ausgebildet und spielte dort auch bis März 2025 – allerdings «nur» in der U21. Seine Leihe nach Wil verlief im Anschluss erfolgreich. Die Abtestädter nehmen den 20-Jährigen nun fest unter Vertrag.

Dasselbe gilt auch für den 22-jährigen offensive Mittelfeldspieler Patrick Weber, der zuletzt von Servette an Yverdon ausgeliehen war und in der abgelaufenen Spielzeit 30 Challenge League-Spiele (5 Tore) bestritt.

Wils Sportchef Michael Lang sagt zu den Neuzugängen: «Patrick Weber und Loris Schreiber sind zwei Spieler, von deren Potenzial wir überzeugt sind. Beide passen sportlich und menschlich hervorragend zu unserem Weg. Dass wir sie langfristig an den FC Wil binden können, freut uns sehr.»