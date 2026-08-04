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FCB-Legende Fabian Frei gibt Comeback für Ex-Klub

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 12:50
FCB-Legende Fabian Frei gibt Comeback für Ex-Klub

Der langjährige Basler Profi Fabian Frei steht wieder auf dem Fussballplatz. Und zwar für seinen Stammklub FC Frauenfeld.

Dort verbrachte der 37-Jährige einst seine Jugend, ehe er via Winterthur den Weg zum FC Basel fand, wo er insgesamt 543 Pflichtspiele bestritt. Nun stand Fabian Frei im Testspiel des FC Frauenfeld, der in der 2. Liga interregional spielt, gegen den FC Uzwil II auf dem Platz. Frauenfeld verlor die Partie mit 1:3.

Frei kam auch deshalb zum Einsatz, weil bei seinem Jugendklub aufgrund der Sommerferien gerade Personalmangel herrscht. Sein Jugendklub teilt mit, dass Frei auch künftig aushelfen könnte – allerdings weiterhin nur bei personellen Engpässen.

 

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