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Wechsel nach Belgien: Ibrahim Salah verlässt den FC Basel wohl

Autor: | Publiziert: 1 August, 2026 11:07
Wechsel nach Belgien: Ibrahim Salah verlässt den FC Basel wohl

Ibrahim Salah wird dem FC Basel nach nur einem gemeinsamen Jahr wohl wieder den Rücken kehren. Seine Rückkehr nach Belgien soll unmittelbar vor dem Abschluss stehen.

Die Wege des FC Basel und von Ibrahim Salah werden sich demnächst aller Voraussicht nach trennen. «Het Nieuwsblad» zufolge steht Royal Antwerpen kurz vor der Verpflichtung des 24-Jährigen, der sich angeblich bereits auf dem Weg nach Belgien befindet. Salah sei offen für eine Rückkehr nach Belgien, Antwerpen biete ihm diese Möglichkeit.

Der FCB investierte vor einem Jahr noch zwei Millionen Euro Ablöse in den Transfer von Salah – eine Symbiose entstand in den letzten 365 Tagen allerdings nicht wirklich. Das hat auch damit zu tun, dass sich der Aussenangreifer sportlich viel zu selten in Szene setzen konnte.

Wie hoch die Ablöse ausfällt, die wohl bald in Basel zur Zahlung fällig sein wird, ist bisher nicht bekannt. Salah würde in Antwerpen auf Marvin Compper treffen, der den FC St. Gallen verlassen und bei Royal seine erste Station als Cheftrainer antreten wird. Kürzlich ist zudem Michael Frey nach Antwerpen zurückgekehrt.

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