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Kaufoption über 2,5 Millionen Euro vereinbart

Salah-Leihe zu Antwerpen vor Abschluss

Autor: | Publiziert: 3 August, 2026 21:58
Salah-Leihe zu Antwerpen vor Abschluss

Der Wechsel von Ibrahim Salah steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Der 24-jährige marokkanisch-belgische Flügelspieler soll auf Leihbasis von Basel zum Royal Antwerp FC wechseln.

Wie «Het Nieuwsblad» berichtet, haben sich beide Klubs zudem auf eine Kaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro verständigt. Der Medizincheck ist für Dienstag angesetzt.

Bei Antwerpen soll Salah auf der linken Seite zum Einsatz kommen – jener Position, auf der er bereits in Gent gespielt hatte. Zu Basel war er im September 2025 von Stade Rennes für eine Ablöse von 2 Millionen Euro gewechselt, sein aktueller Vertrag läuft bis Juni 2029. Transfermarkt beziffert seinen aktuellen Marktwert auf 1,8 Millionen Euro.

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