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22-jähriger Ivorer

FC Basel prüft Transfer von ivorischem WM-Stürmer

Autor: | Publiziert: 29 Juli, 2026 11:49
FC Basel prüft Transfer von ivorischem WM-Stürmer

Der ivorische Stürmer Oumar Diakité von Ligue 2-Klub Stade de Reims hat das Interesse des FC Basel geweckt.

Der 22-Jährige verbrachte die vergangene Spielzeit auf Leihbasis in Belgien bei Cercle Brügge. Dabei sind ihm in 26 Partien sieben Treffer geglückt. Vorerst ist Diakité nun nach Reims zurückgekehrt, wo sein Vertrag noch bis 2028 läuft.

Laut «Africafoot» hat sich der FCB nach Möglichkeiten eines Transfers des Angreifers erkundigt. Die Bebbi sind von den physischen Qualitäten und vom Entwicklungspotenzial des früheren Red Bull Salzburg-Profis überzeugt. Zuletzt stand dieser auch an der WM im Einsatz.

Ob der FCB in die konkrete Phase übergeht, was die Bemühungen anbelangt, ist jedoch noch offen.

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