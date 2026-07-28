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Vor dem FC Basel

YB belegt im Nachhaltigkeitsranking der Super League den 1. Platz

Autor: | Publiziert: 28 Juli, 2026 10:49
YB belegt im Nachhaltigkeitsranking der Super League den 1. Platz

Der BSC Young Boys schwingt beim Nachhaltigkeitsranking der Swiss Football League für die vergangene Super League-Saison obenaus.

Insgesamt werden die drei Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bewertet. Zur Analyse werden 66 verschiedene Faktoren herangezogen. YB weist einen Gesamtwert von 81,1 Punkten auf und liegt damit gefolgt vom FC Basel (71,2) und dem FC Zürich (70,2) an der Spitze.

Die Auswertung zeigt, dass die Vereine ligaweit im Bereich Soziales (65,0%) die höchsten Werte erzielen. Die Bereiche Umwelt (60,4%) und Governance (60,1%) liegen auf einem leicht tieferen, aber vergleichbaren Niveau.

Gegenüber der letzten Analyse konnten die Klubs insbesondere bei erneuerbaren Energien, der Fanmobilität, der Emissionserfassung, der Inklusion (Unified Teams), dem Kinder- und Jugendschutz sowie als verantwortungsvolle Arbeitgeber Fortschritte erzielen. Weiteres Potenzial besteht bei der nachhaltigen Beschaffung (Merchandise und Gastronomie), der Abfalltrennung, wassersparenden Massnahmen sowie einzelnen Aspekten der Barrierefreiheit in den Stadien.

In der Challenge League lag in der vergangenen Saison der FC Vaduz (77,3) an der Spitze des Nachhaltigkeitsrankings – gefolgt vom FC Aarau (72,7) und Yverdon Sport (69,4).

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