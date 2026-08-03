Weiterer Klub an Basel-Flügelspieler Otele interessiert

Philip Otele könnte den FC Basel in diesem Sommer verlassen. An dem 27-jährigen nigerianischen Flügelspieler sollen Frosinone, Lecce und Birmingham City interessiert sein.

Zudem hat der Zweitligist Derby County bereits Gespräche über einen möglichen Wechsel aufgenommen. Oteles Zukunft war zuvor offen, nachdem der Hamburger SV die zuletzt bestehende Leihe nicht in einen dauerhaften Wechsel umgewandelt hatte.

Basel ist nun bereit, den Nationalspieler, der bislang fünf Länderspiele für Nigeria bestritten hat, im Sommer abzugeben, und fordert dafür eine Ablöse von 5 Millionen Euro (rund 4,3 Millionen Pfund). Der Flügelspieler war im Juli 2025 für kolportierte 3 Millionen Euro zu den Schweizern gewechselt, sein Vertrag läuft dort noch bis 2028. Transfermarkt beziffert seinen aktuellen Marktwert auf 4 Millionen Euro.