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Ex-Basler Wouter Burger verlängert in der Bundesliga nach nur einem Jahr

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 10:40
Ex-Basler Wouter Burger verlängert in der Bundesliga nach nur einem Jahr

Nur ein Jahr nach seiner Ankunft bei der TSG Hoffenheim verlängert der niederländische Mittelfeldspieler Wouter Burger seinen Vertrag bereits.

Der Ex-Basler (2021 – 2023) unterzeichnet im Kraichgau ein neues Arbeitspapier. Sein bisheriger Kontrakt lief bereits bis 2030. Zur neuen Vertragslänge macht der Bundesligist keine Angaben. Burger avancierte nach seiner Ankunft vor Jahresfrist bei der TSG sofort zum Fixstarter und Leistungsträger und wird für seine starken Leistungen belohnt.

Hoffenheim hatte für seine Dienste 4 Millionen Euro Ablöse an Stoke City gezahlt. «Die Verlängerung ist ein beeindruckendes Signal der Kontinuität und ein Signal unserer gewachsenen Attraktivität für ambitionierte Spieler», betont Geschäftsführer Sport Andreas Schicker, «Wouter hat uns vom ersten Tag an überzeugt und war ein zentraler Faktor für unsere erfolgreiche Saison. Er ist defensiv wie offensiv mit seiner Physis und seinem Spielverständnis ein absoluter Leader. Wouter ist gewachsen – auf und neben dem Platz. Seine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen und wir sind glücklich, dass er sich trotz anderer Möglichkeiten ausdrücklich zu unserem TSG-Weg bekannt hat.»

Burger hat in bislang 30 Bundesligaspielen vier Treffer und acht Assists beigesteuert.

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