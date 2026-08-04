Norwegens WM-Goalie Örjan Nyland wechselt ablösefrei in die Bundesliga

Bundesligist RB Leipzig bestätigt die Rückkehr des norwegischen Keepers Örjan Nyland.

Der 35-jährige Routinier war bereits in der Saison 2022/23 für die Sachsen aktiv, wobei er damals nur drei Pflichtspiele bestritt. Nun ersetzt Nyland den zum FC Villarreal abgewanderten Peter Gulacsi. Nun unterschreibt er bis 2028.

«Mit Örjan gewinnen wir einen sehr erfahrenen Torhüter, den wir als Spieler und Menschen bereits bestens kennen. Er hat schon während seiner ersten Zeit bei uns gezeigt, dass er ein absoluter Teamplayer, verlässlicher Profi und jederzeit bereit ist, Verantwortung zu übernehmen», sagt Leipzigs Sportdirektor Marcel Schäfer.

Nyland konnte zuletzt an der WM mit Norwegen für Furore sorgen. Er war dort als Stammkeeper gesetzt und wusste zu überzeugen. Da er seit Ende Juni vereinslos war, erfolgt der Wechsel ablösefrei.