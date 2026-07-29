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Exklusiv: Servette gelingt Coup um Salomon Kourouma

Autor: | Publiziert: 29 Juli, 2026 07:08
Exklusiv: Servette gelingt Coup um Salomon Kourouma

Dem Servette FC ist ein Vertragscoup gelungen. Obwohl Unmengen an europäischen Topklubs Salomon Kourouma schöne Augen machten, hat sich das Toptalent für einen Verbleib bei den Grenats entschieden.

Salomon Kourouma wird auch in den kommenden Jahren seine Kickschuhe für den Servette FC schnüren. Nach Informationen von 4-4-2.ch haben die Grenats das Toptalent von einem Verbleib überzeugen können. Kourouma erhält einen Profivertrag, der über drei Jahre ausgelegt sein wird.

4-4-2.ch hatte bereits im Mai exklusiv darüber berichtet, dass Servette Kourouma ein Angebot vorgelegt hat, um sich vertraglich zu binden. Die handelnden Personen in der Calvinstadt können sich aufgrund des Vertragscoups nun gegenseitig auf die Schulter klopfen.

Denn es scheint im ersten Moment nicht gewöhnlich, dass Kourouma für einen Verbleib bei in seiner Heimat das Interesse von anderen Klubs, teils hochrangig in Europa, ablehnt.

Servette gelingt Coup: Salomon Kourouma sagt Interessenten ab

Bei dem erst 15-Jährigen und seinem Umfeld haben in der jüngeren Vergangenheit nämlich die ganz grossen Adressen angefragt. Aus der Bundesliga lockten Bayern, Leipzig und Schalke, aus Italien waren es Como und Bologna, aus Spanien Celta Vigo, Villarreal und Levante. Die Liste könnte fast beliebig erweitert werden.

Kourouma sorgt vorwiegend auf den offensiven Aussenbahnen für Gefahr. Was ihn dabei besonders auszeichnet, ist seine hohe Geschwindigkeit. Zudem geht er nicht selten in Eins-gegen-eins-Duelle und verfügt über einen guten Torabschluss.

Dass sich Kourouma nun zu Servette bekannt hat, liegt an seinem ultimativen Traum: er will bei den Granatroten aus Genf sein Debüt im Profifussball geben. Dieses Szenario ist nach seiner viel umjubelten Zusage nun realistischer denn je.

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